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المفوضية تعلن نتائج جديدة للانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-12T22:26:54+0000
المفوضية تعلن نتائج جديدة للانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج العد والفرز اليدوي لـ٨٥٤٧ محطة من التي تم اختيارها وفق نظام القرعة أمام وسائل الإعلام.

وقالت المفوضية إن هذه النتائج تم اضافتها للنتائج الأولية من المحطات غير المتطابقة فيها.

للإطلاع على النتائج اضغط هنا

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة الأولى وهي 8547 محطة انتخابية، فيها بيانات وأصوات لم تعلن مع نتائج الانتخابات الأولية بسبب حاجتها إلى تسوية ومطابقة جديدة لاضافتها".

وأضاف، أن "المجموعة الثانية فيها 3681 محطة انتخابية حدثت فيها معرقلات منها في الارسال وتم فرزها وسيتم نقلها إلى بغداد في مركز جندي المجهول بالمنطقة الخضراء وسيتم إعادة العد والفرز اليدوي لتلك المحطات".

ولفت سلمان إلى أن "مجموع المحطات يبلغ 12228 محطة سيتم إعادة العد والفرز اليدوي

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