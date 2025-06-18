المفوضية تعلن موعد انتهاء تحديث سجل الناخبين: لا نية للتمديد

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، يوم الاربعاء، أن موعد انتهاء تحديث سجل الناخبين سيكون في 20 حزيران/يونيو الجاري.

وقالت الغلاي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "يوم 20 حزيران يصادف يوم الجمعة، وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات أو قرارات رسمية بشأن تمديد فترة التحديث"، مبينة أن "هذا الأمر يعتمد بشكل كامل على قرار يصدر من مجلس المفوضين".

وأضافت، أن "عدد الناخبين المسجلين بعد التحديث بلغ 21 مليوناً و328 ألفاً و73 ناخباً، فيما بلغت مجموع حالات التحديث مليونين و54 ألفاً و176 حالة".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.