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المفوضية تعلن مشاركة أكثر من 9 ملايين عراقي في الانتخابات بنسبة 41%

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T16:02:09+0000
المفوضية تعلن مشاركة أكثر من 9 ملايين عراقي في الانتخابات بنسبة 41%

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت يوم أمس الأحد.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي ببغداد، إن العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفا و770 مشاركا.

وأضاف أن نسبة المشاركة بلغت 41 بالمئة، مشيرا إلى أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 22 مليونا.

يشار إلى أن هذه المشاركة تعد الأقل عددا منذ تنظيم انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.

وأشار خلف الى انه "بموجب القانون يتم الطعن خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات، وتبت هيئة القضائية بالطعن خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام"، معلنا ان المفوضية ستستقبل الطعون بالنتائج اعتبار من يوم غدا الثلاثاء.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عبد الامير الشمري في المؤتمر الصحفي، إن "الانتخابات تجري لأول مرة دون فرض حظر تجوال.

وأوضح أن "جميع القطعات التي اشتركت في تامين الانتخابات من الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والاجهزة الامنية الاخرى ما زالت في واجبها لحين عودة صناديق الاقتراع الى المفوضية".

واشار الشمري إلى أن "اللجنة اعدت خطة على مستوى ٨٣ دائرة انتخابية، وكان هناك تنسيق عالي مع اقليم كوردستان".

وقال إنه تم "القاء القبض على اكثر من ٢٠٠ شخص واحالتهم الى اللجنة القضائية لمخالفتهم التعليمات".

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