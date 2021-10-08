المفوضية تعلن عدم تسجيل خروقات في التصويت الخاص

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، عدم تسجيل خروقات في التصويت الخاص بقوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" إن "الاقتراع الخاص شهد مشاركة توحي نسبها لبداية النجاح في الانتخابات التشريعية".

وأضاف، "لم يتم تسجيل أية خروقات امنية خلال عملية التصويت".

وكان التصويت الخاص قد انطلق لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد صباح الجمعة، قبل يومين من الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين، وأغلقت في تمام الساعة 18:00.

وكانت المفوضية قد أعلنت قبل ساعات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 36 بالمئة لغاية الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي.

ووفق أرقام المفوضية، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 ناخبا من النازحين، و676 نزيلا في السجون سيدلون بأصواتهم، الجمعة، لانتخاب مرشحين للبرلمان.

كما تشير أرقام المفوضية إلى أن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.