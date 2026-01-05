المفوضية تعلن أسماء البدلاء الفائزين بعضوية مجلس النواب في ست محافظات

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، عدداً من القرارات الخاصة بتسمية المرشحين البدلاء الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي للدورة البرلمانية السادسة، عن محافظات بغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى وكربلاء وبابل.

وذكرت المفوضية، بحسب وثائق صادرة عن مجلس المفوضين وردت لوكالة شفق نيوز، أنها "ناقشت مذكرات مقدمة من رئاسة الإدارة الانتخابية ودوائرها القانونية والفنية، وبعد تدقيق النتائج والمداولات، قررت في محافظة بغداد، فقد تمت المصادقة على أسماء المرشحين البدلاء الفائزين بعضوية مجلس النواب، وهم علي جبار حافظ جاسم (ائتلاف دولة القانون)، علاء حسين حاتم يحيى (تحالف قوى الدولة الوطنية)، منى ثائر يوسف جاسم (عزم العراق/عزم)، نورا حكمت عبد العزيز نصر (قائمة سيادة)، فلاح سعيد جريص كاظم (الحسم الوطني)".

أما في محافظة صلاح الدين فقد قررت "تسمية المرشحة البديلة للمرشحة الفائزة بعضوية مجلس النواب للدورة النيابية السادسة إشواق سالم حسن حسين الجبوري، هي تارا جلال حميد رشيد الداودي ضمن (الحسم الوطني) لكونها المرشح التالي بعدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته".

وفي محافظة ديالى، فتقرر "فوز المرشح ساجد عبد الأمير صعب عبد الحميد العتيكي بديلاً عن مثنى علي مهدي أحمد التميمي عن تحالف (ديالى وطننا)، لكونه المرشح التالي بعدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته".

أما في نينوى، " فقد تقرر تسمية المرشحة البديلة للمرشحة الفائزة بعضوية مجلس النواب للدورة النيابية السادسة سمية غانم نايم لخابوري هي نادية ناصر حميد الجبوري ضمن قائمة (السيادة)، لكونها المرشح التالي بعدد الأصوات الحاصل عليها ضمن نفس القائمة".

وفي كربلاء، " تسمية المرشحة البديلة للمرشحة الفائزة بعضوية مجلس النواب للدورة النيابية السادسة غفران اقبال يوسف هندي الأعرابي هي آمنة جاسم محمد عبد الله ضمن قائمة (تحالف نبني)، لكونها المرشح التالي بعدد الأصوات الحاصل عليها ضمن نفس القائمة".

أما في بابل، "يكون المرشح البديل للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب للدورة السادسة رياض عداي عبود الخفاجي هو ابراهيم حبيب خبط العباسي المرشح عن (تحالف قوى الدولة الوطنية) وتسمية المرشحة البديلة للمرشحة الفائزة بعضوية مجلس النواب للدورة النيابية السادسة زينب اسماعيل عطية الحسيني هي بيداء حميزة معيوف جبر البو جاسم ضمن قائمة (تحالف قوى الدولة الوطنية)، لكونها المرشح التالي بعدد الأصوات الحاصل عليها ضمن نفس القائمة".