المفوضية تعلن إجراءات جديدة تخص الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

كشف مسؤول شعبة التدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ايسر ياسين، يوم الخميس، ان المفوضية ستتخذ جملة اجراءات جديدة بشأن التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال ياسين، لوكالة شفق نيوز، إن "من بين هذه الاجراءات عدم بقاء الحبر بعد ادلاء الناخبين باصواتهم، كما ان الاجراء الاخر هو اقفال بطاقة الناخب بعد ان يدلي الناخب بصوته في المحطة المخصصة"، لافتا الى ان "الاقفال يستمر لمدة 72 ساعة بعد التصويت".

واضاف ان "من الاجراءات الاخرى هي خاصية التعرف على الوجه، حيث انه في السابق كان العديد من الناخبين، لا تتعرف الاجهزة على بصمات اصابعهم، ولكن هذه المرة تم تزويد المحطات باجهزة التعرف على الوجوه"، مستدركا بالقول: "عندما لا يتم التعرف على البطاقة او بصمة الاصابع فإن بامكانه التصويت من خلال بصمة الوجه".

واكد المسؤول في المفوضية، ان "المفوضية كانت قد اجرت تجربتين للتصويت، وستقوم بتجربتين ايضاً في اوقات مختلفة".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أجرت اليوم الخميس، المحاكاة الثانية استعداداً ليوم الاقتراع، في اختبار للجاهزية الفنية واللوجستية لعملية الانتخاب.