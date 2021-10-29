المفوضية تعلن إتمام عد وفزر محطات محافظتين ونصف من بغداد

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك كان بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

واضافت، "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحافظتي ميسان وديالى والرصافة إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وسيشهد يوم غد السبت عملية عد وفرز محطات جانب الكرخ من بغداد.