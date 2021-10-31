سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المفوضية تعلن إتمام عد وفرز محطات 6 محافظات يدوياً

Category: سیاسة

Date: 2021-10-31T13:47:02+0000
المفوضية تعلن إتمام عد وفرز محطات 6 محافظات يدوياً

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جرى بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

واضافت، أن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وتابعت المفوضية أن "يوم غد الاثنين سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما يوم الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن عدد المحطات المعطون بها في كربلاء بلغ 101 محطة وأربيل 29 محطة وكركوك 67 محطة والمثنى 10 محطات والديوانية 4 محطات والأنبار 6 محطات. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت يوم أمس السبت، عن تطابق نتائج محطات الاقتراع المطعون بها في جانب الكرخ من بغداد، بنسبة 100%.

related

المفوضية تعلن إتمام عد وفزر محطات محافظتين ونصف من بغداد

Date: 2021-10-29 19:00:08
المفوضية تعلن إتمام عد وفزر محطات محافظتين ونصف من بغداد

تحالف الفتح يعارض قرار إلغاء انتخابات الخارج: ذو بعد سياسي

Date: 2021-03-23 11:22:17
تحالف الفتح يعارض قرار إلغاء انتخابات الخارج: ذو بعد سياسي

المفوضية تعلن شروط وضوابط الدعاية الانتخابية وتحدد "الممنوعات"

Date: 2021-06-19 15:00:06
المفوضية تعلن شروط وضوابط الدعاية الانتخابية وتحدد "الممنوعات"

الكاظمي يصدر ستة توجيهات خلال اجتماع موسع مع أمنية الانتخابات والمفوضية

Date: 2021-10-02 12:53:47
الكاظمي يصدر ستة توجيهات خلال اجتماع موسع مع أمنية الانتخابات والمفوضية

مفوضية الانتخابات: لا يمكن إعادة فرز جميع المحطات يدوياً إلا بطريقة واحدة

Date: 2021-10-13 07:58:44
مفوضية الانتخابات: لا يمكن إعادة فرز جميع المحطات يدوياً إلا بطريقة واحدة

المفوضية توزع أكثر من 12 مليون بطاقة انتخابية وتسجيل 14 مليون ناخب بايومتريًّا

Date: 2020-11-23 08:59:48
المفوضية توزع أكثر من 12 مليون بطاقة انتخابية وتسجيل 14 مليون ناخب بايومتريًّا

المفوضية تحصر تصويت النازحين بالبطاقة البايومترية

Date: 2021-09-10 18:39:28
المفوضية تحصر تصويت النازحين بالبطاقة البايومترية

المفوضية تكشف آخر تفاصيل العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع

Date: 2021-10-31 09:58:54
المفوضية تكشف آخر تفاصيل العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع