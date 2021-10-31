المفوضية تعلن إتمام عد وفرز محطات 6 محافظات يدوياً

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جرى بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

واضافت، أن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وتابعت المفوضية أن "يوم غد الاثنين سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما يوم الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن عدد المحطات المعطون بها في كربلاء بلغ 101 محطة وأربيل 29 محطة وكركوك 67 محطة والمثنى 10 محطات والديوانية 4 محطات والأنبار 6 محطات. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت يوم أمس السبت، عن تطابق نتائج محطات الاقتراع المطعون بها في جانب الكرخ من بغداد، بنسبة 100%.