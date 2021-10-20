سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المفوضية تعلن تسلم ١٤٠٠ طعن بنتائج الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-20T14:00:29+0000
المفوضية تعلن تسلم ١٤٠٠ طعن بنتائج الانتخابات

شفق نيوز / أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، يوم الأربعاء، عن عدد الطعون المقدمة من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراعين العام والخاص، اللذين أجريا خلال الشهر الجاري.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوى المشاركة في الانتخابات"، مضيفاً أن "عدد الطعون التي تسلمتها المفوضية من قبل المرشحين المعترضين على النتائج المعلنة، بلغت قرابة 1400".

وأوضح أن المفوضية بدأت "مرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون  بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، وتم التوجيه بتسهيل الإسراع باستلامها وتسجيلها والسماح بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام، إيمانًا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين".

وأشار رئيس مجلس المفوضين، إلى أن في حال "ثبت صحة الطعون بالأدلة، ستقوم المفوضية بفتح المحطات المطعون بها ووفقا للمادة ٣٨ (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وسيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويًا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وعلى ضوء ذلك سيصدر قرارا أوليا قابلا للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، وستستمر المفوضية في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا".

وأكد خلف، "انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسا ج من قانون الانتخابات، وسيحال المخالف إلى المحاكم المختصة وفقاً للإجراءات القانونية".

related

المفوضية تشير لنتائج الانتخابات في مؤتمر صحفي من دون الاعلان عنها

Date: 2021-10-11 11:24:43
المفوضية تشير لنتائج الانتخابات في مؤتمر صحفي من دون الاعلان عنها

"امتداد" تتوقع الفوز بخمسة مقاعد وسط احتفالات بذي قار

Date: 2021-10-10 18:04:31
"امتداد" تتوقع الفوز بخمسة مقاعد وسط احتفالات بذي قار

المفوضية تكشف نسبة المشاركة بالانتخابات في واسط وكربلاء

Date: 2021-10-10 18:46:34
المفوضية تكشف نسبة المشاركة بالانتخابات في واسط وكربلاء

مفوضية الانتخابات لشفق نيوز: تبقى نتائج 6% من المحطات والطعون وقد تحدث تغييرات

Date: 2021-10-11 16:26:03
مفوضية الانتخابات لشفق نيوز: تبقى نتائج 6% من المحطات والطعون وقد تحدث تغييرات

تعرّف على نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في ديالى

Date: 2021-10-10 19:14:50
تعرّف على نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في ديالى

المفوضية تعلن مشاركة أكثر من 9 ملايين عراقي في الانتخابات بنسبة 41%

Date: 2021-10-11 16:02:09
المفوضية تعلن مشاركة أكثر من 9 ملايين عراقي في الانتخابات بنسبة 41%

مصدر بمفوضية الانتخابات يكشف تغييراً بالنتائج قد يطيح بمستقلين: هكذا سيتم تنفيذه

Date: 2021-10-12 21:15:12
مصدر بمفوضية الانتخابات يكشف تغييراً بالنتائج قد يطيح بمستقلين: هكذا سيتم تنفيذه

العبادي لمفوضية الانتخابات: ‏العاقل من يصحح النتائج قبل الصبح

Date: 2021-10-12 21:19:40
العبادي لمفوضية الانتخابات: ‏العاقل من يصحح النتائج قبل الصبح