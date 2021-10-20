المفوضية تعلن تسلم ١٤٠٠ طعن بنتائج الانتخابات

شفق نيوز / أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، يوم الأربعاء، عن عدد الطعون المقدمة من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراعين العام والخاص، اللذين أجريا خلال الشهر الجاري.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوى المشاركة في الانتخابات"، مضيفاً أن "عدد الطعون التي تسلمتها المفوضية من قبل المرشحين المعترضين على النتائج المعلنة، بلغت قرابة 1400".

وأوضح أن المفوضية بدأت "مرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، وتم التوجيه بتسهيل الإسراع باستلامها وتسجيلها والسماح بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام، إيمانًا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين".

وأشار رئيس مجلس المفوضين، إلى أن في حال "ثبت صحة الطعون بالأدلة، ستقوم المفوضية بفتح المحطات المطعون بها ووفقا للمادة ٣٨ (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وسيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويًا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وعلى ضوء ذلك سيصدر قرارا أوليا قابلا للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، وستستمر المفوضية في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا".

وأكد خلف، "انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسا ج من قانون الانتخابات، وسيحال المخالف إلى المحاكم المختصة وفقاً للإجراءات القانونية".