المفوضية تشير لنتائج الانتخابات في مؤتمر صحفي من دون الاعلان عنها

شفق نيوز / أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في مختلف محافظات البلاد.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "نتائج الاقتراعين العام والخاص، أعلنت في كل من محافظات ديالى، القادسية، المثنى، ميسان، واسط، دهوك، صلاح الدين، كربلاء، النجف، أربيل

وأضاف خلف، "كما يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات، للإطلاع على النتائج الأولية للمحافظات آنفة الذكر".

ولفت إلى أن "مفوضية الانتخابات تعد العدة الآن لإعلان قريب لنتائج الانتخابات بشكل عام".