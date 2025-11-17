تحديث مستمر.. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وحصيلة الكيانات السياسية في البرلمان

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية للدورة السادسة التي جرى الاقتراع الخاص والعام لها يومي 9 و11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بنسبة مشاركة بلغت 56.11% لاختيار 329 نائباً.

محافظة بغداد: تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بحصوله على 411 ألف صوت ليكون له 15 مقعداً نيابياً، وجاء ثانياً حزب تقدم بحصوله على 277 ألف صوت ليكون له 10 مقاعد، وحلّ ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الثالثة بحصوله على 228 ألف صوت ليكون له 9 مقاعد.

ورابعاً تحالف قوى الدولة الوطنية بحصوله على 138 ألف صوت ليكون له 5 مقاعد، وخامساً حركة الصادقون بحصولها على 128 ألف صوت ليكون لها 5 مقاعد، وسادساً تحالف عزم العراق/ عزم بحصوله على 128 ألف صوت ليكون له 5 مقاعد.

وسابعاً منظمة بدر بحصولها على 116 ألف صوت ليكون لها 4 مقاعد، وثامناً تحالف سيادة الوطني – تشريع بحصوله على 110 آلاف صوت ليكون له 4 مقاعد، وتاسعاً ائتلاف الأساس العراقي بحصوله على 104 ألف صوت ليكون له 4 مقاعد، وعاشراً حركة الحقوق بحصولها على 77 ألف صوت ليكون لها ثلاثة مقاعد.

وجاء في المرتبة أحد عشر الحسم الوطني بحصوله على 53 ألف صوت ليكون له مقعداً واحداً، واثنا عشر ابشر يا عراق بحصوله على 38 ألف صوت ليكون له مقعداً واحداً، وثلاثة عشر تحالف خدمات بحصوله على 37 ألف صوت ليكون له مقعداً واحداً، وأربعة عشر إشراقة كانون بحصولها على 23 ألف صوت ليكون لها مقعداً واحداً.

وعن مقاعد الكوتا حلّت في المرتبة الخامسة عشر ايفان فائق يعقوب زيا جابرو – عن المقعد المسيحي بحصولها على 13 ألف صوت، وستة عشر بسام جاسب محي غويض الزهيري – عن المقعد الصابئي بحصوله على 5 آلاف صوت.

وبهذا يكون مجموع عدد المقاعد لمحافظة بغداد 71 مقعداً.