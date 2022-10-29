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المفوضية تعلق على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة بعد عام وفق برنامج السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-29T08:23:51+0000
المفوضية تعلق على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة بعد عام وفق برنامج السوداني

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد وفق البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى توفير قانون للانتخابات، وكذلك موازنة مالية كافية لإتمام العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الانتخابات تتوقف على طبيعة القانون، سيما أن هذه القوانين معقدة وتحتاج إلى وقت لغرض تطبيقها من قبل المفوضية".

وبين، أن "طبيعة بعض القوانين تكون بسيطة التطبيق"، مشددا "يجب معرفة القانون وكيفية توزيع الدوائر وعملية العد والفرز وغيرها من الإجراءات الفنية".

وأضاف جميل أن "إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة يعتمد على القانون وتوفير الأموال"، موضحاً "لهذا نحن بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير الأموال، لمعرفة كم نحتاج من الوقت لإجراء العملية الانتخابية".

وصوت مجلس النواب العراقي في (27 تشرين الأول الجاري) على المنهاج الوزاري الذي أعده رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، ومن أبرز ما تضمنه ذلك المنهاج، "اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام".

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