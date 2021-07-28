المفوضية تعلق على قرارات مقاطعة الانتخابات: لا قيمة قانونية لها

شفق نيوز/ اعتبرت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الاربعاء، بأن قرارات مقاطعة الانتخابات لا قيمة قانونية لها بعد إغلاق باب الانسحاب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "لاقيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ٢٠ من شهر حزيران الماضي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جبهة الحوار الوطني والمنبر العراقي مقاطعتهما للانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقبل ذلك، كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي قد اتخذا موقفا مماثلا.

ويقول المنسحبون إن الأجواء غير مهيئة لإجراء انتخابات نزيهة في ظل السلاح المنفلت والمال السياسي.