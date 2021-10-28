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المفوضية تعلق على دعوات اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع

Category: سیاسة

Date: 2021-10-28T08:57:32+0000
المفوضية تعلق على دعوات اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، على دعوات لإعادة العد الفرز "اليدوي" لجميع محطات الاقتراع في البلاد، مشيرة الى سبيل واحد لهذا الاجراء وهو موافقة الهيئة القضائية.

وقالت مساعدة الناطق الرسمي للمفوضية نبراس ابو سودة، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الانتخابات الحالي نص على الفرز الالكتروني، والعد اليدوي لمحطات معينة من كل مركز في يوم الاقتراع"، مبينة أن "العد والفرز اليدوي يكون للمحطات المطعون بها فقط، وفق القانون الذي صوت عليه البرلمان".

وبينت ابو سودة أن "اجراء العد والفرز لمحطات مضافة جديدة، يعتمد على قرار الهيئة القضائية بفتح محطات اضافية بناء على الطعون المقدمة لها"، مشيرة إلى أن "المفوضية قررت اجراء العد اليدوي لأكثر من الفي محطة وذلك على اثر دراستها للطعون".

وأوضحت "اذا ما زادت المحطات واضيفت محطات اخرى، ستكون الهيئة القضائية هي من تقرر اضافة المحطات الجديدة".

وتتهم الاحزاب الخاسرة في الانتخابات العراقية الاخيرة التي اجريت في العاشر من تشرين الاول الجاري، مفوضية الانتخابات بتزوير النتائج الاولية التي اعلنت بعد 24 ساعة من يوم الاقتراع، وتدعو الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات.

 

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