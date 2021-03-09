المفوضية تعتمد طريقة عدّ وفرز الأصوات بالانتخابات المبكرة

شفق نيوز / أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، مصادقة مجلس المفوّضين على إجراءات الاقتراع العامّ والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المفوّضين صادق على إجراءات الاقتراع العامّ والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج، آخذين بنظر الاعتبار توصيات مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية ((UNAMI) والمنظّمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)".

واستندت المفوضية، في كلمتها الأسبوعية، إلى "الإطار القانوني الذي ينظّم الانتخابات على وفق نظام القائمة المفتوحة والترشيح الفردي بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، الذي أصبح العراق بموجبه (83) دائرة انتخابية".

وبحسب البيان، وافقت مفوضية الانتخابات على "إرسال نماذج لأوراق الاقتراع للتصويت العامّ والخاصّ إلى شركة (ميرو) الكورية المصنّعة لأجهزة التحقّق وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، لغرض إجراء عملية المحاكاة التجريبية لعملية التصويت بوجود الشركة الفاحصة".

وتابعت "كما سيكون هنالك ورقة اقتراع خاصّة بكلّ دائرة انتخابية من الدوائر الـ (83) دائرة، وبعدد نسخ تتناسب وعدد الناخبين المسجّلين".

وعلى صعيد متصل، أكدت المفوضية "موافقة مجلس المفوّضين على الآلية التي اقترحتها دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوّضية - وهي الدائرة المسؤولة فنيًّا عن إدخال بيانات نتائج الاقتراع - لاختيار مدخلي بيانات استمارات النتائج والتسوية والمطابقة الخاصّة بمحطّات الاقتراع البالغ عددها أكثر (58000) محطّة".

وأشارت إلى أنها "بصدد إعداد آليه لاختيار موظفي الاقتراع من موظفى دوائر الدولة بالتنسيق مع الوزرات الحكومية، من أجل التعاون والمساهمة في الحدث الانتخابي المقبل".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.