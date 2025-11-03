المفوضية تعتمد إجراءات وتقنيات حديثة لمنع التزوير بالانتخابات

شفق نيوز- دهوك

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، عن إجراءات جديدة لتنظيم عملية اقتراع الناخبين في انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في 11من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وتهدف هذه الاجراءات الى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وقال مدير مكتب المفوضية في محافظة دهوك، خالد عباس، لوكالة شفق نيوز، إنه "من بين أهم التعديلات التي اعتمدت هذا العام هو إلغاء استخدام الحبر الانتخابي الذي كان يوضع على أصابع الناخبين في الدورات السابقة".

وأضاف أن "المفوضية ابلغت جميع الكيانات والاحزاب السياسية المشاركة بأن الاجهزة الالكترونية وبطاقات الناخب البايومترية كفيلة بضمان عملية تصويت دقيقة وخالية من التزوير".

وبحسب عباس، فإن "المفوضية اتخذت ايضا اجراءات لتسهيل عملية التصويت بالنسبة للأشخاص الذين لا تتعرف الاجهزة على بصماتهم إذ تم تجهيز محطات الاقتراع بكاميرات خاصة للتعرف على الوجه، ما يتيح لهؤلاء الناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة وأمان".

وأشار إلى أن "نسبة من يستخدمون هذه التقنية الجديدة تقدر بنحو خمسة بالمائة من إجمالي المشاركين في الانتخابات المقبلة".

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، الفريق ركن قيس المحمداوي، أمس الأحد، عدم وجود أي حظر للتجوال أو قطع للطرقات خلال فترة العملية الانتخابية، إلا عند الضرورة، واصفاً العاصمة بغداد بأنها "المدينة التي لا تنام".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.