المفوضية تطيح بأمين عام الإطار التنسيقي و11 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

شفق نيوز- بغداد

استبعدت مفوضية الانتخابات، يوم الأحد، 12 مرشحا، بينهم الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري.

وبحسب كتاب مفوضية الانتخابات، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاستبعاد جاء لمخالفة المرشحين نص المادة 7/ ثالثا من قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2018.

وتنص المادة 7/ ثالثا، في القانون على أن المرشح يجب أن يكون "حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون مشمولا بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف".