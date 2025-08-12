المفوضية تصادق على القوائم الانتخابية

شفق نيوز- بغداد

صادق مجلس المفوضية في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، يوم الثلاثاء، على محضر إجراء قرعة المرشحين وعلى أرقام تسلسلات القوائم التي حصلت عليها التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد.

وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن مجلس المفوضين صادق على تسلسل التحالفات والتي تبدأ من (201- تحالف القضية الايزيدية) وتنتهي بالتسلسل (346- اسوان الكلداني) بعد اجراء القرعة يوم السبت الموافق 2025/8/9، وكما جاء في مذكرة الدائرة القانونية بالعدد (دق/ح/1520) في 2025/8/10 مرفق مذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية بالعدد (رأ/1723)في تاريخ اليوم".

هذا وقررت المفوضية، تكليف الادارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم ونشر أرقام تسلسلات القوائم التي حصلت عليها التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد، بالصحف الرسمية والموقع الإلكتروني للمفوضية.