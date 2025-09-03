المفوضية تصادق على الانتشار النهائي لمراكز الاقتراع وعدد الناخبين العراقيين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، المصادقة على الانتشار النهائي لمراكز ومحطات الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المفوضين صادق اليوم على الانتشار النهائي لمراكز ومحطات الاقتراع"، مبينة أن "كل محطة تضم 550 ناخباً".

ولفتت المفوضية إلى أن "مجموع المحطات بلغ 39 ألفاً و285 محطة في حين بلغ عدد مراكز الاقتراع 8703 مراكز".

وبينت أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت العام في الانتخابات المقبلة بلغ 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية آخر 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.