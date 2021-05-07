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المفوضية تشكل غرفة عمليات للتحقق من أهلية المرشحين وتعلن عدد التحالفات والأحزاب

Category: سیاسة

Date: 2021-05-07T17:18:42+0000
المفوضية تشكل غرفة عمليات للتحقق من أهلية المرشحين وتعلن عدد التحالفات والأحزاب

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، عن عدد التحالف الانتخابية والأحزاب، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات للتحقق من أهلية المرشحين خلال 15 يوماً.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "هناك 44 تحالفاً تمت المصادقة عليه، و 267 حزباً لديه شهادة تأسيس، فضلا عن أن المرشحين بلغ عددهم أكثر من 3500 مرشح، من ضمنهم 887 مرشحاً مستقلاً، وأكثر من 900 مرشحة لضمان الكوتا النسائية في كل الدوائر الانتخابية".

وأضافت:، "الآن تجري في مفوضية الانتخابات / المكتب الوطني - شعبة شؤون المرشحين، عملية تدقيق ومراجعة أوليات المرشحين والداعمين لهم والتأكد من بياناتهم وتبويبها، وبعد انتهاء مرحلة التدقيق سترسل إلى الجهات ذات العلاقة ومنها المساءلة والعدالة، النزاهة، الأدلة الجنائية، وزارة التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبعدها سيتم تشكيل غرفة عمليات لتسهيل هذه المهمة والتحقق من أهلية المرشحين خلال 15 يوماً".

ونبهت الغلاي، أن "كل هذه الأرقام والأعداد ليست نهائية، وإنما القائمة النهائية ستحسم بعد ورود الإجابة من هذه المؤسسات ومصادقة مجلس المفوضين على أرقام وأسماء المرشحين"، مؤكدة أن "المفوضية تستعد لدراسة آلية إجراء القرعة للمرشحين لإعطائهم أرقاماً بعد المصادقة عليهم".

وتابعت، أنه "سمح للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة الانتقال مع عائلاتهم على وفق الدائرة التي رشحوا لها وبحسب البطاقة التموينية، حيث اينما يكون المرشح في أي دائرة من حقه أن ينقل عائلته من أجل ضمان تصويتهم وتصويته أيضا".

وأكدت، أن "المفوضية تستعد حالياً لمرحلة الاقتراع، وتم إعداد دراسة لآلية اختيار موظفي الاقتراع"، مؤكدة "تشكيل لجنة لدراسة آلية اختيار موظفي الاقتراع".

ولفتت الغلاي إلى أن "هناك تنسيق عمل واستعدادات لإجراء محاكاة عملية الاقتراع الفعلية، وهناك استعداد لإجراء أكثر من عملية محاكاة قد تصل الى 4 محاكاة، للتأكد من نزاهة ودقة وسرعة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية، بوجود شركة ميرو الكورية، والأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، والمراقبين الدوليين، إضافة إلى وجود الإعلام، لمتابعة الية عمل الاقتراع والمحاكاة".

وأشارت إلى أن "أجهزة وورق الاقتراع سوف يكتب عليها محاكاة للتأكد من سرعتها ودقتها"، مبينة أن "هناك استعدادات كثيرة لتدريب موظفي المفوضية وتطوير مهاراتهم".

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