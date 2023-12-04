المفوضية تسجل 549 خرقاً انتخابياً والصدارة لبغداد

شفق نيوز/ أعلن المستشار القانوني لشؤون المرشحين في مفوضية الانتخابات في العراق، حسن سلمان، اليوم الاثنين، تسجيل 549 خرقاً انتخابياً في دعايات المرشحين، وبينما أكد إزالة أكثر من نصفها، أشار إلى أن بغداد كانت أكثر المحافظات تسجيلاً لهذه الخروقات.

وقال سلمان لوكالة شفق نيوز، أن "مفوضية الانتخابات سجلت منذ بدء حملة الدعاية الانتخابية 549 خرقاً معظمها بسيطة لا تتعدى وضع الدعايات في غير الأماكن المخصصة لها".

وأضاف، أن "المفوضية اتخذت أسلوباً جديداً في التعامل مع هذه الخروقات، من خلال تنبيه المرشح بضرورة إزالتها، وتم إزالة أكثر من 60 بالمائة من هذه الخروقات".

وفيما يتعلق باستغلال الدعاية الانتخابية، أكد سلمان، أن "مجلس الوزراء تعامل مع الدعاية الانتخابية التي فيها استغلال للمال العام أو موارد الدولة بحزم شديد، وأصدر عدة قرارات بهذا الخصوص، فكان جهة ساندة لعمل المفوضية، وكذلك بقية المؤسسات الحكومية، ونتيجة لهذا التعاون الكبير كانت نسبة الخروقات قليلة وبسيطة".

أما أكثر المحافظات تسجيلاً للخروقات الانتخابية، أوضح سلمان أن "أغلب الخروقات سُجلت في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة، تليها محافظتي نينوى والمثنى، فيما كان للمرشحين الرجال النصيب الأكبر من هذه الخروقات مقارنة بالنساء".