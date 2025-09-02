المفوضية تستبعد 34 مرشحا جديدا من السباق الانتخابي

شفق نيوز- بغداد

استبعدت مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء، 34 مرشحا من الترشيح في الانتخابات، بسبب قيود جنائية.

ووفقا لوثائق وردت لوكالة شفق نيوز، فإن مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، صادق على استبعاد 34 مرشحا.

وبحسب الوثائق، فإن المرشحين المستبعدين عليهم قيود جنائية مختلفة، من بينهم صادرة بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة.

وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات، يوم أمس، قوائم جديدة تضمنت آخر تحديثات الاستبعاد وقبول الترشيح للسباق الانتخابي المقبل.

ووفقاً للقوائم التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المفوضية قررت استبعاد 53 مرشحاً جديداً على خلفية عدم توافر حسن السيرة والسلوك، كما منصوص عليها قانون الانتخابات الساري، فضلاً عن شمولهم بهيئة المساءلة والعدالة.

كما قررت المفوضية إعادة ترشيح 27 شخصاً لعدم مخالفتهم أحكام قانون الانتخابات، على حد قولهم.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.