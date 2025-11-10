المفوضية ترد 13 دعوى ضد مرشحين وتفرض غرامات على بعضهم الآخر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، عن رد 13 دعوى ضد مرشحين للانتخابات البرلمانية الحالية، وفرض غرامات على البعض الآخر.

وجاء في عدة وثائق صادرة من المفوضية، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه تم رد الشكوى المقدمة من عباس علاوي شريف مخول "ائتلاف الإعمار والتنمية" ضد المرشحة كواكب علي حسين، ضمن تحالف "واسط أجمل بالخدمات" في محافظة واسط.

ورد الشكوى المقدمة من علي العنبكي ضد المرشح حسن رشيد حارث العنبكي ضمن حزب "عراق مقتدر" في محافظة ديالى، والشكوى المقدمة من عماد محسن حسن، ضد المرشح طلال حسين الزوبعي عن تحالف العزم في محافظة بغداد.

رد الشكوى المقدمة من شاسوار عطاء صالح مخول الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد شاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد لعدم وجود مخالفة.

ورد الشكوى المقدمة من مدلول كاظم جبر ضد المرشح مالك ثجيل خليبص ضمن قائمة تحالف "واسط أجمل بالخدمات"، عن محافظة واسط لعدم كفاية الأدلة.

ورد الشكوى المقدمة من صلاح صالح محمد، ضد المرشح علي عباس جميل عن تحالف سيادة الوطني - التشريع في محافظة ديالى.

ورد الشكوى المقدمة من صباح سمير ناظم، وكيل وزير الاتصالات ضد المرشحة زهرة حمزة علي البجاري ضمن حركة صادقون عن محافظة البصرة.

وجاء كذلك فرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار بحق المرشح عبد اللطيف محمد عوض الأمين العام لحزب العراق للإصلاح عن محافظة بغداد.

ورد الشكوى المقدمة من رائد عبد الكاظم إسماعيل الخزاعي ضد المرشحة أحلام رشيد عباس اللامي ضمن ائتلاف دولة القانون عن محافظة بغداد لعدم كفاية الأدلة.

وفيما يلي الوثائق الواردة من مفوضية الانتخابات بخصوص رد الشكوى والغرامات المفروضة على بعض المرشحين.