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المفوضية ترد على دعوات "العد اليدوي الشامل": ليس من صلاحياتنا

Category: سیاسة

Date: 2021-11-02T17:09:32+0000
المفوضية ترد على دعوات "العد اليدوي الشامل": ليس من صلاحياتنا

شفق نيوز/ ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، على المطالبين بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية، مؤكدة ان ذلك ليس من صلاحياتها.

وقالت مساعد الناطق الاعلامي باسم المفوضية نبراس ابو سودة لوكالة شفق نيوز، ان "قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 للسنة 2020 نص على ان تكون عملية العد والفرز للمحطات الكترونياً، اما اليدوي يكون لمحطات معينة من كل مركز انتخابي في بداية يوم الاقتراع ويتم اختيارها بشكل عشوائي، وايضا يكون على المحطات المطعون بصحتها".

وأضافت ان "صلاحية المفوضية العليا للانتخابات بعملية العد والفرز اليدوي للمحطات مقيدة بالقانون"، لافتة إلى ان "اجراء عملية العد والفرز اليدوي لكافة المحطات الانتخابية ليس من صلاحية المفوضية، إنما يتطلب ذلك قانون ينفذ عملية إعادة العد والفرز اليدوي".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وجرى ذلك وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

واوضحت المفوضية في بيانها أنها، "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وسيشهد يوم غد الأربعاء، عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة.

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