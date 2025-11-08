المفوضية ترجّح استبعاد مرشحين مع بدء الصمت الانتخابي

شفق نيوز- بغداد

مع بدء فترة الصمت الانتخابي في عموم المحافظات العراقية، رجّح عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي الزاير، يوم السبت، تسجيل عدد من حالات الاستبعاد بحق المرشحين الذين سيخالفون ضوابط المفوضية خلال هذه المرحلة الحساسة.

وقال الزاير، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية تتابع بدقة التزام المرشحين بفترة الصمت الانتخابي التي بدأت اليوم، وأي خرق أو دعاية انتخابية خلال هذه المدة سيُعد مخالفة واضحة قد تصل عقوبتها إلى الاستبعاد من السباق الانتخابي".

وأضاف أن "المفوضية حذّرت جميع الكيانات السياسية والمرشحين مسبقاً من الاستمرار في نشر الإعلانات أو التصريحات الدعائية بعد بدء الصمت الانتخابي"، مشيراً إلى أن "فرق الرصد الميدانية والإلكترونية تتابع جميع المنصات والحملات الدعائية لضمان نزاهة العملية الانتخابية".

من جانبها، أوضحت الناطق باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن التصويت الخاص للعسكريين الذي سيبدأ يوم غد 2025/11/9 عند الساعة السابعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً، سيشهد مشاركة 1.313.980

ناخب عسكري وأمني، وبعدد مراكز اقتراع بلغ 809 مراكز، و4.501 محطة اقتراع.

ولفتت الغلاي، في تصريح صحفي لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إلى أن التصويت الخاص للنازحين الذي سيبدأ يوم غد 2025/11/9 عند الساعة السابعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً، سيحق لـ26.538 نازحاً الإدلاء بصوته عبر 27 مركز اقتراع و97 محطة.