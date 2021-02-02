المفوضية تدعو الى دور اوروبي "كبير وشامل" في رصد الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ دعت المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، بعثة الاتحاد الاوروبي إلى الضلوع بدور كبير وشامل في رصد العملية الانتخابية المقبلة، فيما تعهدت البعثة بأن يكون نتاج عملها "مثمرًا ومرضيًا" للشعب العراقي.

وقال متحدث باسم المفوضية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس المفوضين في المفوّضية جليل عدنان خلف استقبل في مقرّ المفوّضية ببغداد اليوم بعثة الاتّحاد الأوربي الى العراق برئاسة جانفر الكو بوشيكو، المؤلَّفة من خبراء في الشؤون الانتخابية واللوجستية والإدارية؛ لبحث سبل العمل والتعاون بين الطرفين".

وأوضح المتحدث، إن رئيس مجلس المفوّضين رحب بأعضاء الفريق، مشيدًا بالدور الكبير الذي اضطلع به الاتّحاد الأوربي في مراقبة انتخابات مجلس النوّاب العراقي 2018، وآملًا أن يكون دورهم في رصد العملية الانتخابية المقبلة كبيرًا وشاملًا في مراحلها كافّة.

من جانبه بيّن رئيس البعثة مهام عمل الفريق التي ستتركز على عملية الرصد والتقييم، وإعداد تقرير شامل عن مراحل العملية الانتخابية، معربًا عن أمله في أن يكون نتاج بعثتهم مثمرًا ومرضيًا للشعب العراقي .

وفي السياق ذاته عُرضت مسوّدة مذكّرة تفاهم إداري تنظّم العمل لوجستيًا وفنيًا وإداريًا يجري بموجبها تحديد الحقوق والواجبات بين الطرفين، وتتيح للفريق المساحة الكافية لأداء مهامه.

كما استعرض رئيس مجلس المفوّضين في اللقاء الاستعدادات الكبيرة التي تضطلع بها المفوّضية لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، والتحدّيات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية محلّيًا ودوليًا، ورحّب بفكرة أن تكون عملية الرصد التي من المؤمل أن يقوم بها الاتّحاد الأوربي شاملة لانتخابات عراقيي الخارج ، فضلًا عن انتخابات عراقيي الداخل، لما تحمله هذه العملية من رسالة اطمئنان للناخبين والمرشّحين على حدّ سواء.

وأشار البيان الى أن رئيس مجلس المفوّضين شكر الفريق على حضوره، واعدًا إيّاهم بتقديم جميع التسهيلات الممكنة لعملهم.

ولفت البيان الى أنّ الفريق قد حضر بناءً على الدعوة الموجّهة إليهم من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي ضمن الدعوات الموجّهة إلى السفارات والمنظّمات المعنية بالشأن الانتخابي لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة بمراحلها كافّة .