المفوضية تدعو الكاظمي لإدارة الامن بذي قار: المتظاهرون يواجهون الاغتيالات والاختطاف

شفق نيوز/ دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، يوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإدارة الملف الأمني في محافظة ذي قار، مشيرة إلى أنها رصدت حالات اغتيال واختطاف في اليومين الماضيين.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها "راقبت من خلال فرقها الرصدية الأحداث الجارية في محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين والتي وثقت فيها حصول حالات اغتيالات واختطاف".

وأشارت إلى "حصول صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية استخدمت فيها القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي كما استخدم المتظاهرون الحجارة ضد القوات الامنية".

وبينت أن "عدد الإصابات بلغ (43) من المتظاهرين والقوات الامنية واغتيال (2) تلتها حملة اعتقالات قامت بها القوات الامنية ضد ناشطين ومتظاهرين حيث تم اعتقال (30) متظاهر بينهم صحفي".

وأكدت المفوضية "على حق المواطن بحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والامن والامان"، داعية "كافة الاطراف الى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار بدلا من لغة العنف والعمل معا للحفاظ على امن المحافظة وحقوق أبنائها".

ودعت المفوضية رئيس الوزراء الى "تولي الملف الامني في المحافظة الذي شهد العديد من الانتكاسات والانتهاكات ومعالجة كافة الملفات واعادة الامن والامان لهذه المحافظة وإيقاف مسلسل الاغتيالات والخطف وتقييد الحريات".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز يوم السبت (9 كانون الثاني 2021)؛ أن اعداداً من المتظاهرين توجهوا لساحة الحبوبي وسط الناصرية بغية الاعتصام فيها.

وأضاف المصدر؛ أن القوات الامنية فتحت نيران اسلحتها باتجاه المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى الساحة واستعادتها من أجل الاعتصام فيها.

وأشار المصدر إلى ان المتظاهرين تمكنوا من استعادة الساحة، رغم اطلاق الرصاص الحي، وقاموا بقطع الطرق المؤدية إليها بالإطارات المحترقة.

وكانت القوات الأمنية، تمكنت في كانون الاول 2020 من فض اعتصام في ساحة الحبوبي استمر لنحو عام كامل.

غير أن الاحتجاجات عادت من جديد في اطراف ساحة الحبوبي، إلى تمكن المحتجون من استعادتها السبت 9 كانون الثاني 2021.