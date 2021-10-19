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المفوضية تحصي عدد الشكاوى على نتائج الانتخابات: 10 منها حمراء

Category: سیاسة

Date: 2021-10-19T20:54:46+0000
المفوضية تحصي عدد الشكاوى على نتائج الانتخابات: 10 منها حمراء

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، عدد الشكاوى المقدمة على نتائج الانتخابات التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري.

وذكر بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الشكاوى بلغ 379 شكوى، منها 361 على التصويت العام و27 على التصويت الخاص، و9 على العد والفرز اليدوي".

وصنف البيان، "161 شكوى منها على أنها صفراء، و138 خضراء، و10 حمراء، فيما هناك 88 شكوى يجري العمل على تصنيفها".

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، بينما حل حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بالمركز الثاني بـ37 مقعداً، وجاء ائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ34 مقعداً، فيما حقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني 34 مقعداً ايضا.

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