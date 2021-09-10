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المفوضية تحصر تصويت النازحين بالبطاقة البايومترية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-10T18:39:28+0000
المفوضية تحصر تصويت النازحين بالبطاقة البايومترية

شفق نيوز / قررت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الجمعة، حصر تصويت النازحين عبر البطاقة البايومترية، فيما كشف عن عدد الدول التي ستراقب الانتخابات.

هذا ومن المقرر فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين النازحين ومنتسبي الأجهزة الأمنية ونزلاء السجون في يوم 8 تشرين الأول المقبل، فيما ستفتح في 10 من الشهر نفسه لتصويت الناخبين عامة.

وذكرت مساعدة الناطق الرسمي باسم المفوضية نبراس أبو سودة، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد مراكز النازحين يبلغ 86 مركزاً تتوزع على  309 محطات اقتراع"، مؤكدة أن "تصويت النازحين سيكون عبر البطاقة البايومترية حصراً، كما سيتم إرسال فرق خاصة لتسليمهم بطاقة الاقتراع".

وأضافت أبو سودة، أن "الدول المشاركة في مراقبة الانتخابات والتي أبلغت الجانب العراقي بموافقتها، هي عشر دول حتى الآن".

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