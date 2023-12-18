المفوضية تحسم الجدل حول "البطاقات غير المحدثة" وسط حديث عن "تلكؤات" واللجوء "للعدّ اليدوي"

شفق نيوز/ حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الإثنين، الجدل بشأن السماح للناخبين غير المحدثين بطاقاتهم بالانتخاب في انتخابات مجالس المحافظات، مؤشرة في ذات الوقت "تلكؤات" في بعض محطات الاقتراع.

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن المفوضية سمحت للناخبين غير المحدثين بطاقاتهم (من يملكون بطاقة من غير صورة)، الانتخاب بجلب مستمسك أصلي معهم فقط.

وقال المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات حسن سلمان، إن "هذا الخبر غير صحيح، لأنه لا يجوز لا فنياً ولا منطقياً، فهي أجهزة بايومترية، ولا يمكن التحديث حالياً، لذلك هي مجرد إشاعات لا أصل لها".

من جانبه أشرّ عضو مفوضية الانتخابات الأسبق سعد الراوي، وجود تلكؤات في بعض محطات الاقتراع. وقال الراوي لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة لن تتجاوز نسب الدورات السابقة التي تتراوح عادة ما بين 25 إلى 35 بالمائة، وان النسب تُحسب لمن يمتلك بطاقة بيومترية فقط، من غير الناخبين الذين يمتلكون بطاقة إلكترونية، وهم بحدود ثلث الناخبين، الذين يقدرون بأكثر من 9 ملايين ناخب، فهؤلاء خارج سجل الناخبين، ولا يحق لهم التصويت".

وأضاف، "نسمع حدوث تلكؤات في بعض المحطات، لكن هذا الأمر طبيعي، لأن المفوضية والمشرّع وافقا على التصويت الإلكتروني والعد والفرز الإلكتروني، وكذلك على التصويت اليدوي والعد والفرز اليدوي".

وبيّن، أنه "ستتم العودة إلى العد والفرز اليدوي في حال وجود أي إشكال، وفي الكثير من المحطات ستتم العودة إلى العد والفرز اليدوي".