المفوضية تحدد موعد إجراء قرعة الأرقام الانتخابية وتكشف تفاصيل المشمولين

شفق نيوز- بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم السبت، عن موعد قرعة توزيع أرقام الانتخابات المقبلة، مؤكدة مشاركة 31 تحالفاً و38 حزباً، بالإضافة إلى المرشحين عن المقاعد العامة والمكونات.

وقالت المتحدثة بإسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرعة توزيع أرقام الانتخابات المقبلة ستُجرى اليوم، وسط استعدادات تنظيمية وفنية تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد، في خطوة تعد من المراحل الحاسمة ضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وبينت أن "القرعة ستشمل جميع التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد المسجلين رسميًا لدى المفوضية، وفق أحدث الإحصائيات التي جرى تدقيقها واعتمادها"، موضحةً أن "عدد التحالفات المشمولة بالقرعة بلغ 31 تحالفًا سياسيًا، فيما بلغ عدد الأحزاب 38 حزبًا، إضافة إلى 76 مرشحًا فرديًا، من بينهم 23 مرشحًا عن المقاعد العامة و53 مرشحًا عن مقاعد المكونات".

وأضافت الغلاي أن "إجراءات القرعة ستبدأ من الرقم التسلسلي 201، فيما تم استبعاد الرقم 56 من بين التسلسلات المعتمدة، نظرًا لمدلولاته الاجتماعية، وذلك ضمن مراعاة الجوانب الثقافية للمجتمع العراقي"، مؤكدةً أن "المفوضية عملت على توفير بيئة ٱمنة وشفافة لإجراء القرعة بحضور رسمي لضمان نجاح ونزاهة العملية".

وكانت الحكومة العراقية قد حددت في 9 نيسان 2025، موعد الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد يوم 11 تشرين الثاني 2025.