المفوضية تحدد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية وتستبعد تعديل مقاعد الأقليات

شفق نيوز ـ بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الاثنين، أن الدعاية الانتخابية ستنطلق مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود نية لإعادة فتح باب تحديث سجلات الناخبين.

قال المتحدث باسم الفريق الإعلامي في المفوضية، حسن هادي زاير، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية حددت مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الحملة الدعائية للمرشحين".

وأضاف أن "الفترة التي خصصتها المفوضية لتحديث سجلات الناخبين كانت طويلة، وتمكنت خلالها من تحديث بيانات أكثر من مليوني ناخب".

وبين أنه "لا نية مطلقاً لإعادة فتح باب التحديث مجدداً"، لافتاً إلى أن "ما يتعلق بمقاعد الأقليات فقد جرى تنظيمه ضمن قانون الانتخابات، ولا توجد أي نية لزيادتها".