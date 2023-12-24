المفوضية تحدد موعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، اليوم الأحد، عن موعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات بشكل نهائي.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "عمليات العد والفرز انتهت يوم أمس السبت في كل مراكز التدقيق المنتشرة بعموم العراق والنتائج كانت مطابقة بنسبة 100% ما بين العد والفرز اليدوي والإلكتروني".

وأضاف أنه "يتم حاليا إدخال البيانات في مركز ادخال البيانات عبر استمارة ورقية كما يتم إدخالها إلكترونيا"، مشيرا إلى أنه "يتم النظر بالشكاوى المقدمة، وبعد الرد على الشكاوى وإدخال البيانات سيتم إعلان النتائج النهائية خلال هذا الأسبوع".