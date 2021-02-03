المفوضية تحدد مواعيد "نهائية" لتسجيل التحالفات وتحديث سجل الناخبين

شفق نيوز/ قررت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، تحديد مواعيد "نهائية" لتسجيل التحالفات السياسية وتحديث سجل الناخبين.

وقالت المفوّضية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس المفوّضين في المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات حدد التوقيتات الزمنية في الجدول العملياتي الفنّي لكلّ مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الخاصّة بانتخاب مجلس النوّاب العراقي لعام 2021"، مبينة أن "آخر موعد لاستقبال طلبات تشكيل التحالفات السياسية التي انطلقت في 9 كانون الثاني 2021 سيكون لغاية 10 شباط 2021، كما أنّ آخر موعد لاستقبال قوائم المرشّحين التي انطلقت في 9 كانون الثاني 2021 سيكون لغاية 1 شباط 2021".

وأوضحت أنّ "آخر موعد لعملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في 2 كانون الثاني 2021 ستكون لغاية نهاية يوم 31 اذار 2021"، مشددة على أن "هذه المواعيد نهائية".

وجدّدت المفوضية دعوتها إلى التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة "مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ لإبداء الرغبة في المشاركة الانتخابية، وتحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل كلّ تحالف، من خلال ملء الاستمارة الخاصّة بهذا الإجراء"، كما دعت "المرشّحين الأفراد والتحالفات والأحزاب السياسية إلى مراجعة مكاتب المحافظات الانتخابية المنتشرة في عموم أرجاء العراق لتقديم قوائم المرشّحين".

وصوت مجلس الوزراء العراقي على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.