سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المفوضية تحدد "جهة واحدة" لها حق حسم الطعون بنتائج الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-20T08:37:56+0000
المفوضية تحدد "جهة واحدة" لها حق حسم الطعون بنتائج الانتخابات

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، حقيقة رد جميع الطعون المقدمة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، مشيرة الى أن ذلك من حق الهيئة القضائية حصراً.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن رد جميع الطعون المقدمة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، غير صحيحة وهي غير واقعية، فالمفوضية ليس لها الحق برد جميع الطعون"، موضحا أن "رد الطعون يكون من خلال الهيئة القضائية".

وبين ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، رفعت الطعون الى الهيئة القضائية، وستكتمل عملية رفع الطعون خلال الساعات القادمة، والمفوضية ليس لها اي علاقة بقضية رد الطعون أو قبولها".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، امس الثلاثاء، عدد الشكاوى المقدمة على نتائج الانتخابات التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري.

وذكر بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الشكاوى بلغ 379 شكوى، منها 361 على التصويت العام و27 على التصويت الخاص، و9 على العد والفرز اليدوي".

وصنف البيان، "161 شكوى منها على أنها صفراء، و138 خضراء، و10 حمراء، فيما هناك 88 شكوى يجري العمل على تصنيفها".

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، بينما حل حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بالمركز الثاني بـ37 مقعداً، وجاء ائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ34 مقعداً، فيما حقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني 34 مقعداً ايضا.

related

الكاظمي يصدر ستة توجيهات خلال اجتماع موسع مع أمنية الانتخابات والمفوضية

Date: 2021-10-02 12:53:47
الكاظمي يصدر ستة توجيهات خلال اجتماع موسع مع أمنية الانتخابات والمفوضية

مفوضية الانتخابات: لا يمكن إعادة فرز جميع المحطات يدوياً إلا بطريقة واحدة

Date: 2021-10-13 07:58:44
مفوضية الانتخابات: لا يمكن إعادة فرز جميع المحطات يدوياً إلا بطريقة واحدة

الرئيس العراقي في اجتماع ضم بلاسخارت: للانتخابات المقبلة تبعات على كل المنطقة

Date: 2021-09-08 12:41:24
الرئيس العراقي في اجتماع ضم بلاسخارت: للانتخابات المقبلة تبعات على كل المنطقة

24 يوماً على الانتخابات.. متى يتم ايقاف توزيع البطاقات البايومترية؟

Date: 2021-09-16 08:40:55
24 يوماً على الانتخابات.. متى يتم ايقاف توزيع البطاقات البايومترية؟

المفوضية تعلن شروط وضوابط الدعاية الانتخابية وتحدد "الممنوعات"

Date: 2021-06-19 15:00:06
المفوضية تعلن شروط وضوابط الدعاية الانتخابية وتحدد "الممنوعات"

المفوضية تحصي عدد الشكاوى على نتائج الانتخابات: 10 منها حمراء

Date: 2021-10-19 20:54:46
المفوضية تحصي عدد الشكاوى على نتائج الانتخابات: 10 منها حمراء

كربلاء تستنفر لانتخابات تشرين.. 85% من الناخبين تسلموا بطاقاتهم الالكترونية

Date: 2021-09-16 11:06:46
كربلاء تستنفر لانتخابات تشرين.. 85% من الناخبين تسلموا بطاقاتهم الالكترونية

مفوضية الانتخابات تحدد مراقباً واحداً "بهاتفه المحمول" لكل مركز انتخابي

Date: 2021-10-05 09:44:25
مفوضية الانتخابات تحدد مراقباً واحداً "بهاتفه المحمول" لكل مركز انتخابي