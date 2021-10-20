المفوضية تحدد "جهة واحدة" لها حق حسم الطعون بنتائج الانتخابات

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، حقيقة رد جميع الطعون المقدمة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، مشيرة الى أن ذلك من حق الهيئة القضائية حصراً.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن رد جميع الطعون المقدمة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، غير صحيحة وهي غير واقعية، فالمفوضية ليس لها الحق برد جميع الطعون"، موضحا أن "رد الطعون يكون من خلال الهيئة القضائية".

وبين ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، رفعت الطعون الى الهيئة القضائية، وستكتمل عملية رفع الطعون خلال الساعات القادمة، والمفوضية ليس لها اي علاقة بقضية رد الطعون أو قبولها".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، امس الثلاثاء، عدد الشكاوى المقدمة على نتائج الانتخابات التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري.

وذكر بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الشكاوى بلغ 379 شكوى، منها 361 على التصويت العام و27 على التصويت الخاص، و9 على العد والفرز اليدوي".

وصنف البيان، "161 شكوى منها على أنها صفراء، و138 خضراء، و10 حمراء، فيما هناك 88 شكوى يجري العمل على تصنيفها".

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، بينما حل حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بالمركز الثاني بـ37 مقعداً، وجاء ائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ34 مقعداً، فيما حقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني 34 مقعداً ايضا.