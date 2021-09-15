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المفوضية تحجب أصوات مرشحة في تحالف الخنجر "اشترت" بطاقات انتخابية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-15T17:49:50+0000
المفوضية تحجب أصوات مرشحة في تحالف الخنجر "اشترت" بطاقات انتخابية

شفق نيوز / قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم الأربعاء، إلغاء المصادقة على إحدى المرشحات للانتخابات المقبلة لوجود دعوى جزائية ضدها.

وجاء في بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قرر إلغاء المصادقة على المرشحة (أشواق فهد عبود الغريري) وحجب الأصوات التي تحصل عليها يوم الاقتراع".

وأشواق العبيدي، مرشحة ضمن تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر، عن مناطق جنوب بغداد.

وأضاف البيان، أن "القرار جاء لوجود دعوى جزائية ضدها عن قيامها بشراء بطاقات ناخبين"، لافتاً إلى أن "القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال (٣) أيام، وتبدأ من اليوم التالي للنشر".

 

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