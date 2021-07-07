المفوضية تجري قرعة توزيع الأرقام على مرشحي الانتخابات

شفق نيوز/ شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء، بإجراء قرعة توزيع الأرقام على مرشحي الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وتجري القرعة بالتزامن في مكاتب مفوضية الانتخابات بمحافظات البلاد بما فيه إقليم كوردستان.

وكانت المفوضية قد أعلنت أمس الثلاثاء مصادقتها على قوائم تضم 3243 مرشحاً للانتخابات المقبلة، فيما تم استبعاد 155 مرشحا لشمولهم بإجراء المساءلة والعدالة المختصة باجتثاث قادة حزب البعث المحظور.

وينتمي المرشحون إلى 276 حزباً و44 تحالفاً، سيتنافسون لشغل 329 مقعداً في البرلمان العراقي.

ووفقًا لمفوضية الانتخابات فإن 24 مليون شخص (من أصل نحو 40 مليوناً) يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من فساد مستشري على نطاق واسع، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.

لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيهة تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.