المفوضية تتخذ 4 إجراءات بشأن البطاقات "قصيرة الأمد": الانتخابات المقبلة هي الأهم

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم السبت، عن اتخاذ أربعة إجراءات بشأن البطاقات "قصيرة الأمد"، مشيرة الى أن الانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات سيمارسها العراقيون منذ 2003.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يتابع مجلس المفوضين بكثير من الحرص والاهتمام، ما يدور في الرأي العام العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يخص العملية الانتخابية المقبلة وضبط آلية التصويت بالبطاقات "قصيرة الأمد" غير المُحدثة، ولأن المفوضية بكافة طواقمها تبذل قصارى جهودها لإنجاح عملها؛ للدرجة التي وصلت فيها أنها تعمل بدوام كامل حتى في أيام العطل ومن دون توقف لغاية ساعات المساء".

واضافت، أن "الانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات سيمارسها العراقيون منذ 2003، ونعمل على أن تكون الأرصن منذ 18 عاماً، خاصة في ظل اعتمادها على قانون انتخابات جديد".

وتابعت المفوضية، "لأن المؤسسة بمجلس المفوضين فيها حريصة على إيصال رسالتها الحازمة بما يتعلق بتحقيق نزاهة الانتخابات، لذا اتخذت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سلسلة إجراءات لضمان التصويت بالبطاقة الالكترونية غير المُحدثة "قصيرة الأمد" بشكل لا تشوبه أي شائبة أو خرق، ومنها، سحب البطاقة الإلكترونية "قصيرة الأمد" مباشرة بعد التصويت".

وقررت المفوضية ايضا، "إيقاف كل البطاقات الإلكترونية عن العمل بعد الاقتراع مباشرة ولمدة ثلاثة أيام، اضافة الى أخذ بصمات الأصابع العشرة ومطابقتها وفق نظام تقاطع البصمات للتأكد من عدم التصويت في مكان آخر".

واشارت الى، "استصحاب مستمسك رسمي آخر مع البطاقة الالكترونية عند التصويت".

وتابعت ان "هذا كله جاء لتفويت الفرصة على من يبث الإحباط بشأن الانتخابات لعدم تحقيق نسبة مشاركة جماهيرية عالية، وأيضاً لكي تضمن المفوضية من جهتها إجراء عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية ممثلة لتطلعات الشارع العراقي".