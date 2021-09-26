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المفوضية تتحدث عن "مكافأة" لـ3 ملايين ناخب لدفعهم على استلام بطاقاتهم

Category: سیاسة

Date: 2021-09-26T18:59:18+0000
المفوضية تتحدث عن "مكافأة" لـ3 ملايين ناخب لدفعهم على استلام بطاقاتهم

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن وضع مكافأة مالية لنحو 3 ملايين ناخب لترغيبهم باستلام بطاقاتهم البيومترية، فيما كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن المنحة المقرر توزيعها.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية، نبراس ابو سودة وكالة شفق نيوز، أن "المكافأة المالية تم إقرارها من الرئاسات الثلاث أثناء الاجتماع الدوري مع المفوضية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة"، لافتة إلى أنها "تشمل 30٪ من إعداد البطاقات الانتخابية غير المستلمة حتى الآن، أي ما يقدر بقرابة الـ3 مليون بطاقة انتخابية بحسب آخر إحصائية توزيع بطاقات انتخابية".

واستدركت أبو سودة في حديثها عن المكافأة المالية، أن "المفوضية لا علاقة بها إطلاقا، ولا تعلم التعليمات والضوابط ولا قيمتها ولا حتى الكيفية التي سيتم توزيعها على المواطنين المشمولين بها، وإنما هو أمر عائد للحكومة وإقراره جاء كدعم للمفوضية في تكملة مشوارها لغرض إنجاح الانتخابات المقبلة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت تخصيص مكافأة مالية لكل مواطن يقوم باستلام بطاقته الانتخابية المحدثة، للمشاركة في الانتخابات.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف في بيان، اليوم الأحد، إن "الحكومة ستقوم بإعطاء مكافأة خاصة لكل ناخب يسرع إلى استلام بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حالياً في مراكز تسجيل الناخبين كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات".

ولفت إلى أن "موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها سيغلق قريبا"، مؤكدًا أن "البطاقات الانتخابية سيتم سحبها إلى المكتب الوطني".

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