المفوضية تبلغ الرئاسات الثلاث عدم قدرتها اجراء الانتخابات في حزيران

شفق نيوز/ أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات ابلغت الرئاسات الثلاث والقوى السياسية خلال اجتماعها الأخير انها غير مستعدة لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران"، مبيناً أن المفوضية شددت على أنها "لن تكون مستعدة إلا بعد شهر ايلول المقبل، وهذا الأمر مدعوم من بعض الاطراف السياسية".

وأوضح المصدر، أن "الأيام المقبلة سوف تجري اجتماعات جديدة بين مفوضية الانتخابات والرئاسات الثلاث والقوى السياسية للاتفاق على موعد جديد لإجراء الانتخابات المبكرة، بدل الموعد المحدد في حزيران المقبل".

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.