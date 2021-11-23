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المفوضية تباشر بالعد والفرز اليدوي لمحطات اقتراع مطعون بها في ذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-11-23T12:34:44+0000
المفوضية تباشر بالعد والفرز اليدوي لمحطات اقتراع مطعون بها في ذي قار

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع المطعون بها في محافظة ذي قار.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها باشرت بإعادة العد والفرز للمحطات المطعون بها بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، وبحضور ممثلي المرشح الطاعن والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

واشار الى ان نتيجة إعادة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات ذي قار سيتم رفعها إلى مجلس المفوضين لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة ورفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

يشار الى ان العديد من الكتل والاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين شككوا بصحة نتائج الانتخابات البرلمانية واتهموا مفوضية الانتخابات بالتزوير والتلاعب بالنتائج، واعلنوا عن تقديم طعوناً الى السلطة القضائية وعلى اثر ذلك قامت المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع المطعون بها، ولغاية الآن تغيرت نتائج ثمانية مقاعد برلمانية.

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