المفوضية: أكثر من 29 مليون شخص يحق لهم المشاركة بالانتخابات في العراق

شفق نيوز/ اعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، يوم الأربعاء، أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت الغلاي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إنه "تم يوم أمس افتتاح مرحلة سجل الناخبين في 1079 مركزا تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق، وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة في استخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث".

وأضافت أنه هذه المرحلة هي أولى مراحل العملية الانتخابية، وهي من المراحل المهمة، مبينة أن هذه المرحلة تشمل الناخبين غير المسجلين سابقا لغرض تسجيل بياناتهم البيومترية، وكذلك الاضافة والنقل.

كما اشارت الغلاي الى ان المفوضية تسلمت من وزارة التجارة عبر البطاقة التموينية بيانات المواليد الجديدة لعشر سنوات قادمة ويعني من مواليد العام 2007 - 2017.

وأوضحت أنه تمت تغذية عدة التسجيل البيومترية للناخبين من المواليد الجديدة 2007 الذي بلغ عددهم أكثر من مليون ناخب.

وتابعت المتحدث باسم المفوضية القول، انه باضافة المواليد الجديدة على عدد الناخبين يصبح إجمالي العدد اكثر من 29 مليون ناخب، داعية المواليد 2007 لمراجعة اقرب مركز لتسجيل بياناتهم البيومترية، والمشاركة في الانتخابات المقبلة.