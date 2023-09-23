المفوضية العليا تعلن استكمال استعداداتها لإجراء انتخابات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، انتهت من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في بداية العام المقبل.

وقال المتحدث باسم المفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا أكملت استعدادها بجدولة عملية إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان، إضافة إلى ذلك سيكون هناك إعلان عن هذا الجدول".

وبين أن "المادة الأساسية التي عملنا عليها هي تحديث سجل الناخبين في محافظات إقليم كوردستان، ونسبة التحديث ارتفعت فأصبحت أربيل أولاً من حيث الإنجاز، والسليمانية ثانياً، ودهوك ثالثاً".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق بين المفوضية العليا للانتخابات وحكومة الإقليم على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في الموعد المحدد وهو 25 شباط 2024".

وكان نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان، هيمن هورامي، قد أعلن في 28 آب/ أغسطس 2022 أن البرلمان ماضٍ في تمديد عمره التشريعي بعد عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إن البرلمان يستأنف عقد الجلسات بفصله التشريعي الجديد مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، مبينا أنه مما يؤسف له بأن الكتل البرلمانية كافة أخفقت بالمضي بإجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً لما حدده رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر بسبب عدم توصلنا إلى اتفاق مشترك حول مشروع قانون الانتخابات وتعديله وتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء او تغييرها.

وفي 30 أيار/ مايو 2023، قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم دستورية تمديد قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

المحكمة الاتحادية اعتبرت كل ما صدر عن برلمان كوردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة من الناحية الدستورية".

وفي 3 آب/ أغسطس 2023، أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2024.