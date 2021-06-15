المفوضية العليا تستطلع آراء المواطنين بشأن إجراءاتها استعداداً للانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، عن تفعيل استطلاع آراء المواطنين بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إجراءاتها الخاصة بيوم الاقتراع، مشيرة إلى استعدادها لإجراء قرعة منح الأرقام للمرشحين.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، وبحثا آخر التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول 2021.

وأعرب خلف عن ترحيبه بتواجد خبراء بعثة الأمم المتحدة في محافظات العراق واطلاعهم على عمل المكاتب الانتخابية على امتداد مساحة البلد، مُشيداً باستمرار تقديم البعثة الأممية للمشورة إلى مجلس المفوضين.

وأوضح آخر خطوات المفوضية بشأن إطلاق "ميثاق السلوك الانتخابي" الذي يتم توقيعه من جميع الأطراف السياسية؛ بهدف زيادة الوعي الجماهيري بالعملية الانتخابية ولتجنب الصراعات وخلق جو تنافسي سليم بين المرشحين للانتخابات.

وأشار رئيس مجلس المفوضين إلى استعدادات المفوضية لإجراء قرعة منح الأرقام للمرشحين، وإلى مواصلتها شرح جميع إجراءاتها والاستماع لرأي الجمهور من خلال سؤال يومي يتم طرحه عبر منصات المفوضية في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أكدت غيشلادوتير أن البعثة ستكون مواكبة للمفوضية في كل مراحل العملية الانتخابية وهي تتحرك من أجل دعم إنجاح الانتخابات المقبلة.