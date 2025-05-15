المفوضية العراقية: 106 أحزاب أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الخميس، أن عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة بالانتخابات بلغ 106 أحزاب من أصل 338 حزبا مجازا.

وقال حسام هشام، ممثل إعلام الدائرة، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة بالانتخابات المقبلة بلغ 106 أحزاب، إلى جانب 10 قوائم منفردة أبدت أيضاً رغبتها بالمشاركة".

وأضاف أن "عدد التحالفات السياسية المسجلة سابقاً بلغ 66 تحالفاً، بينما تقدمت 7 تحالفات جديدة بطلبات تسجيل رسمية"، مشيراً إلى أن "9 تحالفات حتى الآن أعلنت رغبتها في خوض الانتخابات، وتمت المصادقة على تحالف واحد جديد".

وأكد هشام أن "العشرين من أيار الجاري هو الموعد النهائي لتسجيل التحالفات السياسية"، داعياً جميع الكيانات الراغبة بالمشاركة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة ضمن السقف الزمني المحدد من قبل المفوضية.

و صوّت مجلس الوزراء العراقي، في مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، في شهر آذار/مارس الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي يوم 26 من شهر آذار/مارس، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.