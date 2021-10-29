المفوضية: العد اليدوي قد يغير أصوات المرشحين

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الجمعة، أن نتائج العد والفرز اليدوي قد تغير أصوات المرشحين.

وقالت مساعد الناطق الاعلامي باسم المفوضية نبراس أبو سودة لـوكالة شفق نيوز، إن "عملية العد والفرز احتمال قد تغيير أصوات المرشحين في حال اختلفت نتيجة العد والفرز اليدوي وعدم مطابقتها العد والفرز الالكتروني".

وأضافت ان "قانون الانتخابات نص على احتساب نتيجة العد والفرز اليدوي بعد الطعن بالمحطات"، مبينة أن "تأثير نتيجة العد والفرز اليدوي على نتائج الانتخابات غير معلوم".

وتابعت ابو سودة، أنه "بعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لأكثر من 2000 محطة اقتراع، فأنه المفوضية ستعلن النتيجة النهائية للمحطات المطعون بها فقط، وهي بمثابة الاجابة على الطعون المقدمة من قبل المرشحين".