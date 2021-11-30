بعد 40 يوماً من الاقتراع.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، "بعد أن أكملت الهيئة القضائية جميع الطعون احدثت تغييرا بالنتائج الاولية وكانت مقعدا واحدا في كل من: بغداد، ونينوى، وأربيل، وكركوك، والبصرة" ليشمل المجموع خمسة مقاعد تم تغييرها.

وأضاف أن عدد الناخبين الكلي بلغ أكثر من 22 مليوناً، مردفا بالقول إن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب.

وأوضح خلف أن أعداد المصوتين بالانتخابات بلغ 44 بالمئة من عدد الناخبين الكلي.

وتلا اعضاء مجلس المفوضية اسماء الفائزين بالانتخابات والبالغ عددهم 320 مرشحا في محافظات العراق كافة بما فيها إقليم كوردستان.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني رابعا بالحصول على 31 مقعداً فيما حل تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري خامسا حيث حصل على 17 مقعداً، وجاء بالمرتبة السادسة التحالف الكوردستاني بـ17 مقعداً بفارق عدد الأصوات بينه وبين تحالف الفتح.

وحصل تحالف "عزم" على 14 مقعدا فيما حصل تحالف امتداد على 9 مقاعد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، بينما حصل "إشراقة كانون" على 5 مقاعد، والعقد الوطني على 4 مقاعد، وقوى الدولة 4 ايضا، وجماهير هويتنا 3 مقاعد، وحركة حسم للإصلاح ثلاثة مقاعد ايضا، وجبهة تركمان العراق مقعد واحد، فيما حصل 16 حزبا سياسيا على مقعد واحد لكل منها، إضافة إلى فوز المستقلين بـ٤٣ مقعدا.