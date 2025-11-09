المفوضية: استبعاد المرشحين مستمر حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، يوم الأحد، أنها ليست طرفا في إستبعاد المرشحين، مبينة في الوقت ذاته أن قرار الاستبعاد مستمر وقائم حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، بل تعد جهة تنظيمية للعملية الانتخابية فقط"، مشيرة إلى أن "جميع بيانات المرشحين ترسل إلى جهات التحقق المختصة، والتي تشمل هيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، ووزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي التربية والتعليم العالي، وهيئة الحشد الشعبي، ووزارة البيشمركة، وجهاز الأمن الوطني، ومجلس القضاء الأعلى".

وأضافت أن "المفوضية تستبعد المرشحين بناء على ما يرد إليها من هذه الجهات بشأن أهلية المرشح"، مؤكدة أن "عملية الاستبعاد تبقى قائمة ما دامت علاقة المفوضية بالمرشح مستمرة".

وبحسب الغلاي فإن "تلك العلاقة تنتهي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات"، لافتة إلى أن "الاستبعاد وارد في أي وقت، في حال ورود شكاوى تتعلق بجرائم انتخابية أو العبث بوثائق المفوضية أو التداول غير المشروع للبطاقات البايومترية، وهو ما قد يستدعي استبعاد المرشح".

وأكدت الغلاي، أن "قرار المفوضية ليس نهائياً، بل قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشره على الموقع الرسمي، فيما يكون قرار الهيئة القضائية باتا وملزما لجميع الأطراف".

وشهدت محافظة نينوى، يوم الأحد، تسجيل خروقات في مركز مشروع ري ربيعة، الذي استُحدِث مؤخراً كمركز انتخابي، حيث أفاد مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، بتورط عدد من أبناء أحد المسؤولين المتنفذين في الحشد العشائري بأعمال مخالفة داخل المركز.

كما تمّ توثيق شكاوى من ضغوط على منتسبي الأجهزة الأمنية والحشد العشائري للتصويت لصالح مرشحين محددين، بينما أكدت المفوضية استقرار العملية الانتخابية والتزامها بمعالجة أي أعطال بسرعة وضمان سير التصويت بشكل طبيعي.

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم الأحد، بفتح أبوابها لاستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة بلغت حتى منتصف النهار نحو 60% على مستوى العراق، مع تصدر مدن إقليم كوردستان (أربيل ودهوك والسليمانية) نسب المشاركة بأكثر من 75%.