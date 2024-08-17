المفرجي ردا على النجيفي بشأن "صفقة كركوك": لسنا من يبيع الحقوق

شفق نيوز/ رد المتحدث باسم حزب السيادة خالد المفرجي اليوم السبت، على تصريحات عضو مجلس محافظة نينوى عبدالله النجيفي، الخاصة بمجالسة رئيس حزب بابليون ريان الكلداني، وحديثه عن المساومة على مناصب المكون العربي في حكومتي كركوك ونينوى، موكداً لا يمكن التفريط بحقوق العرب في نينوى وكركوك ولسنا ممن يبيع او يتنازل عن حقوقهم.

وقال المفرجي في تصريح لوكالة شفق نيوز، "لم نجلس مع ريان الكلداني للتفاوض حول المناصب أو استحقاقات انتخابية في نينوى أو كركوك".

وأضاف "كنا في مفاوضات الحكومة المحلية في نينوى جزءاً من تحالف سياسي يمثل العرب وكان حوارنا مع الآخرين بشكل جماعي وليس منفرداً".

وتابع المفرجي أن "تنازل التحالف عن منصب نائب المحافظ (في نينوى) في حينها جاء حفاظاً على هوية نينوى من الغرباء"، لافتاً إلى أن "لومنا كان على بعض العرب ممن ذهبوا من الكلداني لاحقاً لأجل الوقوف مع عرب كركوك".

وتابع المتحدث باسم حزب السيادة؛ أن "الكتلة عارضت المنشقين من العرب في كركوك لالتحاقهم بريان الكلداني لاننا لايمكن ان نفرط بحقوق المكون العربي في نينوى وكركوك فلسنا ممن يبيع حقوق اهلنا في نينوى ولن نتنازل عنها".

وكان عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي، أكد اليوم السبت، أن الصفقة التي جرت في كركوك من أجل تشكيل حكومتها المحلية، جرت على حساب نينوى، مبينا أن المساومات التي تقوم بها القوى السياسية تجري على حساب محافظة نينوى وحقوقها.