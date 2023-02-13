المغرب يمنح تأشيرته لـ"فئات محددة" من العراقيين

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية بين العراق والمغرب لفئات معينة ضمن جهود الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بهدف تعزيز جهود العلاقات الثنائية وإستئنافاً للنشاط المتبادل بين جمهورية العراق والمملكة المغربية بإمكان المواطنين العراقيين، المنتمين لإحدى الفئات المذكورة في أدناه، الافادة من نظام التأشيرة الإلكترونية، وذلك بتقديم طلباتهم للحصول على سمة السفر للمملكة المغربية عبر الموقع المخصص لهذه الخدمة وهو :www.acces-maroc.ma "

وأضاف الصحاف ان هذا الاجراء يتعلق بـ"المقيمين بإحدى دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، سويسرا، زيلاندا الجديدة والنرويج، حاملي جواز سفر عادي ساري المفعول ولديهم تصريح إقامة أو إقامة سارية المفعول لمدة يوم على الأقل من تاريخ تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية".

كما يشمل، هذا الاجراء، وفقا للبيان، "حاملي إحدى تأشيرات بعض الدول الأجنبية غير الإلكترونية: شينغن، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، أستراليا، إيرلندا وزيلاندا الجديدة. ويجب أن تكون التأشيرة المذكورة متعددة الدخول وصالحة لمدة 90 يوما على الأقل من تاريخ تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين دعا، في 28 كانون الثاني 2023، الحكومة المغربية إلى السماح بدخول العراقيين الراغبين بزيارة أراضي بلادها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في هذا الإطار، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش الإعلان عن افتتاح السفارة المغربية في العاصمة بغداد بشكل رسمي.

وشهدت الزيارة إضافة إلى افتتاح سفارة المغرب في بغداد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.